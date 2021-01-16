Заммэра Москвы заявил о подготовке на треть площадки под научную долину МГУ за две недели

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Коммунальщики за две недели на треть расчистили от строительного мусора площадку под строительство научной долины МГУ. Строителям для ведения подготовительных работ передано 2,5 га очищенной от мусора территории, сообщил журналистам в субботу заммэра Москвы Петр Бирюков.

"Продолжаются работы по освобождению площадки под будущие корпуса МГУ, под будущие корпуса научного комплекса. Сейчас работает около 3,5 тыс. человек, примерно 1,5 тыс. самосвалов, около 80 экскаваторов различной мощности, бульдозеры. Прошло совсем немного времени, всего лишь две недели, и примерно третья часть этих навалов строительного материала, строительных отходов ликвидирована", - сказал Бирюков.

Заммэра отметил, что работы продолжаются в круглосуточном режиме. "Во взаимодействии с Московской областью организовано захоронение и вывоз строительных отходов на несколько полигонов Московской области. Работа будет продолжена до тех пор, пока на выданные отметки мы не выйдем", - сказал он.

Бирюков пояснил, что первый этап данной работы выполнен. Коммунальщики передали московским строителям около 2,5 га освобожденных территорий, где будут проведены подготовительные работы к началу строительных мероприятий. "Как и в предыдущие периоды, на площадке организовано питание для работающих, медицинское обслуживание, пункты обогрева, диспетчеризация всех потоков, а также контроль за уходящим транспортом на выгрузку. Полностью исключены факты возможного выброса мусора где-то за пределами отведенных для складирования мест. Эта работа находится под четким контролем", - подчеркнул Бирюков.

"На сегодняшний день нельзя сбавлять темпы, чтобы выполнить поставленные задачи и подготовить площадку. Это не только освобождение площадки под будущие корпуса, научные корпуса, но и освобождение площадки под будущее благоустройство, как раз создание комфорта в этом микрорайоне, где проживает большое количество молодежи, большое количество жителей западного административного округа", - заключил Бирюков.