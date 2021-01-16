Ректор МГИМО: соцсети должны иметь кодекс правил при блокировке официальных аккаунтов

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Социальные сети должны разработать четкий кодекс норм поведения, чтобы их решения о блокировке официальных аккаунтов были обоснованы. Такое мнение высказал в интервью ТАСС ректор МГИМО, академик РАН Анатолий Торкунов, комментируя блокировку аккаунтов президента США Дональда Трампа в соцсетях.

Торкунов считает неправильными подобные запреты, особенно когда они касаются публичных людей такого уровня, как президент США."Этот запрет он был принят одноминутно, и никаких, в общем-то, серьезных пояснений они не дали, почему они так поступили. Видели мы эти заявления: заблокировали, чтобы не возбуждать ненависть, что Трамп призывал к беспорядкам и так далее. Но это слабенькое объяснение, - отметил Торкунов. - Я вообще полагаю, что такого рода структуры должны иметь четко прописанный кодекс. И он должен так или иначе соответствовать каким-то нормам, которые приняты сегодня в правовом информационном поле".

В связи с этим ректор МГИМО призвал задуматься о разработке соответствующего свода правил, который будет регламентировать, что категорически нельзя делать в соцсети. "Конечно, это очень длинный путь. Мне кажется, что на каком-то этапе мы все-таки по этому пути пойдем", - добавил он.

Торкунов подчеркнул, что соцсети в сегодняшнем мире играют "абсолютно невероятную роль". "Речь идет о том, что государства, а мы в условиях пандемии еще раз поняли, что роль национального государства не уменьшается, а лишь увеличивается, имеют право в порядке защиты своих интересов, особенно в ситуациях высокой турбулентности, принимать какие-то решения, связанные с некоторыми ограничениями. Я за свободу, максимальную свободу. Но вместе с тем я понимаю, что безопасность граждан и государства - я бы даже здесь сделал ударение на слове "граждан" - тоже исключительно важна и должна приниматься во внимание, когда мы ведем речь о социальных сетях", - указал он.

Активность студентов в соцсетях

Ректор МГИМО считает, что студенты "имеют право и возможность" быть активными в соцсетях. "У нас в МГИМО есть кодекс корпоративного поведения, который предполагает, что студенты берут на себя определенные обязательства. Но в части, касающейся социальных сетей, конечно, мы их жестко не ограничиваем", - отметил он.

В то же время Торкунов напомнил, что, переходя на дипломатическую службу, молодые дипломаты берут на себя бремя государственной службы, и им придется ограничивать подобную публичную активность. "Если ты перешел на госслужбу, ты поменял уже свой статус от вольного стрелка на служащего государства, тем более в закрытом достаточно ведомстве, где существует система допусков и так далее. Ты уже должен понимать, что ты берешь на себя самоограничения. Это всегда существовало. Но сегодняшнее время ситуацию не изменило. Это относится не только к российским дипломатам - это принято во всем мире", - добавил ректор МГИМО.