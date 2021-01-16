В РПЦ призвали верующих отказаться от крещенских купаний из-за пандемии

"В нынешней ситуации, когда свирепствует вирус, когда у многих людей организм ослаблен из-за перенесенной болезни, я бы никому из православных верующих не рекомендовал погружаться в прорубь", - сказал митрополит в передаче "Церковь и мир" на канале "Россия-24" в субботу.

Он отметил, что не считает, что многие православные в этом году решатся на крещенское купание. "Я лично для себя принял решение в прорубь не погружаться, и я думаю, что сейчас не то время, когда следует испытывать свой организм подобным образом", - добавил он.

Очереди при раздаче святой воды во время празднования Крещения Господня в православных храмах Москвы будут организовываться так, чтобы не допускать скопления людей, сообщил ранее ТАСС председатель информационной комиссии Московской городской епархии священник Александр Волков.

Русская православная церковь отмечает один из главных христианских праздников - Крещение и Богоявление - 19 января (6 января по старому стилю). Согласно Евангелию, в момент крещения Иисуса в водах Иордана Бог был явлен в трех своих ипостасях - Отца, Сына и Святого Духа. Именно поэтому праздник также называют Богоявлением. В Крещенский сочельник 18 января и в сам праздник в храмах совершается чин великого освящения воды. По традиции в Крещение верующие окунаются в освященную прорубь (иордань), вырубленную на замерзшем водоеме обычно в форме креста или круга.