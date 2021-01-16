В РПЦ считают, что светский характер школы не должен препятствовать изучению в ней Библии

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Светский характер образования в России не должен препятствовать изучению Священного писания и религиозной традиции в школах и дошкольных учреждениях. Такое мнение высказал председатель Синодального отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) в передаче "Церковь и мир" на канале "Россия-24" в субботу.

"В некоторых школах у нас преподаются основы православной культуры или каких-то иных религиозных традиций, в некоторых школах преподаются основы духовной культуры народов России. <...> Конечно, с точки зрения церкви всего этого недостаточно, потому что и Священное писание Ветхого завета, и Священное писание Нового завета, и свою собственную религиозную традицию человек может изучать и в дошкольном учреждении, и в школе на протяжении всего курса обучения. И этому не должен препятствовать светский характер образования", - сказал он.

Библия и особенно Евангелие, считает митрополит, заслуживают изучения в школьном курсе не только как памятник религиозной литературы, но и как памятник литературы в целом. "Вполне могло бы Евангелие изучаться в курсе литературы. Почему "Сага о Гильгамеше" или "Слово о полку Игореве" изучаются в школьной программе, а Евангелие не может изучаться", - добавил он.

Кроме того, по его мнению, с юридической точки зрения ничто не мешает введению предмета знакомства с основами Библии в детских садах, при этом в школах преподавание основ религии встречает противодействие руководства школ, ссылающегося на принцип светскости образования.