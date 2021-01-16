Спасатели предупредили о лавинной опасности в горах Кабардино-Балкарии

НАЛЬЧИК, 16 января. /ТАСС/. Лавинная опасность в горах Кабардино-Балкарии выше 2 тыс. метров сохранится до 18 января, говорится в сообщении, размещенном в субботу на сайте ГУ МЧС по республике.

"В период до 18:00 мск 18 января 2021 года в горах Кабардино-Балкарской Республики выше 2 тыс. метров лавиноопасно", - говорится в сообщении. Ранее в МЧС предупреждали о лавиноопасности на высотах свыше 2,5 тыс. метров.

Спасатели рекомендуют не выходить в горы в снегопад и непогоду, следить за изменением погодных условий и избегать мест возможного схода лавин. "Они чаще всего сходят со склонов крутизной более 30 градусов. Если склон без кустарника и деревьев - при крутизне более 20 градусов", - сообщили в МЧС.

Ранее сообщалось, что в Эльбрусском районе на склоне горы Чегет на высоте 2,3 тыс. м лыжник-экстремал из Московской области сошел с маркированной трассы в запрещенную зону, спровоцировал лавину и попал под нее. На место были направлены спасатели канатно-кресельной дороги горнолыжного комплекса "Чегет". Тело лыжника спустили вниз и передали следственно-оперативной группе.

В свою очередь на официальном сайте курорта "Эльбрус" сообщается, что горнолыжные трассы и канатные дороги курорта в Кабардино-Балкарии закрыты для подготовки склонов в связи с непогодой. "16 января, в субботу, курорт закрыт для подготовки склонов. На трассах будет работать снегоуплотнительная техника и служба трасс, склоны гор будут обработаны с привлечением специалистов для ликвидации риска схода лавин", - говорится в сообщении. Как отмечается, об открытии курорта будет объявлено дополнительно. В связи с неблагоприятными погодными условиями на территории курортной зоны Приэльбрусья закрыты и туристические поляны Больших нарзанов, Чегет и Азау.