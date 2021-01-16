Основная дорога из Симферополя на Южный берег Крыма перекрыта снегом

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 января. /ТАСС/. Снежные заносы и многокилометровая пробка образовались в субботу на трассе Симферополь - Алушта - Ялта, проезд будет закрыт до 18:00 для расчистки, сообщил журналистам министр транспорта Крыма Евгений Исаков.

Очень сильный снег, метель и усиление ветра до 25 м/с прогнозируют на юге и востоке Крыма. ГУ МЧС России по республике распространило штормовое предупреждение.

"В Алуште в районе села Нижняя Кутузовка выпали сверхнормативные осадки, которые вызвали снежные заносы на автодороге Симферополь - Алушта - Ялта. В настоящее время наблюдается заторовая ситуация, образовалась многокилометровая пробка", - сказал Исаков.

Он уточнил, что работает основная и дополнительно привлеченная техника для обеспечения проезда. "Но в ближайшее время данный участок дороги будет перекрыт для очистки от снега до 18:00. Убедительная просьба автомобилистам воздержаться от поездок по трассе Симферополь - Алушта - Ялта и обратно", - добавил министр.

Также в субботу и воскресенье будет закрыт проезд на плато Ай-Петри, сообщается на сайте Министерства чрезвычайных ситуаций Крыма. "В связи с возможным затруднением движения на дорогах рекомендуем следить за информацией о дорожной обстановке и воздержаться от поездок на личном неподготовленном к зимним погодным условиям автомобиле", - говорится в сообщении.

Аномальные холода

В ближайшие ночи на полуострове столбики термометров могут опускаться до минус 15 градусов, сообщила ТАСС начальник Крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая. Однако ситуация с дефицитом воды в Крыму после сильных снегопадов не изменится, отметила она.

"Рекам это не помогло и не поможет. Недостаточное количество осадков, к сожалению. Снегом нас не замело, хотя и на Ангарском перевале снег лежит, и на Ай-Петри. Но этого совершенно недостаточно", - сказала Любецкая.

Снег впервые за зиму 2020-2021 годов выпал на Южном берегу Крыма. "В этом году в Ялте идет снег в первый раз, потому что в первый раз такое у нас похолодание - вторжение арктического холодного воздуха. В дальнейшем - почти до конца недели - ожидаем очень холодную погоду, даже в Ялте - 8-10 градусов мороза ночью. Это опасное явление для Южного берега Крыма. Мы всех предупредили, будут укрывать растения и насаждения", - отметила Любецкая.

ГУ МЧС по Крыму ранее также распространило штормовое предупреждение об аномально холодной погоде с 16 по 20 января со среднесуточной температурой на 7-8 градусов ниже климатической нормы.