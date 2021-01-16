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Группа альпинистов совершила первое успешное зимнее восхождение на Чогори

Эта гора считается одной из самых сложных для восхождения, до недавнего времени она оставалась единственным восьмитысячником, на который не поднимались зимой

ТАСС, 16 января. Группа непальских альпинистов совершила в субботу первое успешное зимнее восхождение на Чогори, также известную как К2. Запись об этом событии разместило в Instagram непальское агентство Seven Summit Treks, специализирующееся на организации горных восхождений.

"Непальские альпинисты наконец достигли вершины горы К2 (Чогори 8 611 м), сегодня днем в 16:58 по местному времени (14:13 мск). Это первое зимнее восхождение на вторую по высоте гору в мире", - говорится в сообщении на странице агентства. В записи также выражается надежда, что все участники восхождения смогут вернуться в базовый лагерь без происшествий.

Расположенная в горной системе Каракорум, Чогори по высоте уступает по высоте лишь Эвересту (8 848 м). Она является самым северным восьмитысячником в мире и считается одной из самых сложных для восхождения.

Ранее сообщалось, что более 50 спортсменов из Непала, Великобритании, Германии, Исландии, Испании, США и других стран прибыли в Пакистан в конце декабря, чтобы попытаться покорить этот пик в зимнее время.

До недавнего времени К2 оставалась единственным восьмитысячником, на который не поднимались зимой. Даже в благоприятное время года, в июле и августе, восхождения были очень рискованными. Чогори назывют "дикой горой" и "горой-убийцей" из-за большого числа альпинистов, погибших во время восхождения, - 86. В 2008 году погибли сразу 11 участников международной экспедиции, что считается самой крупной трагедией в горах за всю историю альпинизма.

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