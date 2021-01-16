Группа альпинистов совершила первое успешное зимнее восхождение на Чогори

ТАСС, 16 января. Группа непальских альпинистов совершила в субботу первое успешное зимнее восхождение на Чогори, также известную как К2. Запись об этом событии разместило в Instagram непальское агентство Seven Summit Treks, специализирующееся на организации горных восхождений.

"Непальские альпинисты наконец достигли вершины горы К2 (Чогори 8 611 м), сегодня днем в 16:58 по местному времени (14:13 мск). Это первое зимнее восхождение на вторую по высоте гору в мире", - говорится в сообщении на странице агентства. В записи также выражается надежда, что все участники восхождения смогут вернуться в базовый лагерь без происшествий.

Расположенная в горной системе Каракорум, Чогори по высоте уступает по высоте лишь Эвересту (8 848 м). Она является самым северным восьмитысячником в мире и считается одной из самых сложных для восхождения.

Ранее сообщалось, что более 50 спортсменов из Непала, Великобритании, Германии, Исландии, Испании, США и других стран прибыли в Пакистан в конце декабря, чтобы попытаться покорить этот пик в зимнее время.

До недавнего времени К2 оставалась единственным восьмитысячником, на который не поднимались зимой. Даже в благоприятное время года, в июле и августе, восхождения были очень рискованными. Чогори назывют "дикой горой" и "горой-убийцей" из-за большого числа альпинистов, погибших во время восхождения, - 86. В 2008 году погибли сразу 11 участников международной экспедиции, что считается самой крупной трагедией в горах за всю историю альпинизма.