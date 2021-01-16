Вице-президент Турции вакцинировался от коронавируса

По его данным, процедура вакцинации прошла в Городской больнице Анкары.

Турция приступила 14 января к первому этапу массовой вакцинации населения от коронавируса. По данным телеканала CNN Turk, на этом этапе прививка будет сделана медработникам и лицам старше 65 лет. К настоящему времени все больницы, которые участвуют в программе, получили дозы вакцин. За минувшие три дня от коронавируса вакцинировались президент Турции Тайип Эрдоган и глава Минздрава Фахреттин Коджа.

Согласно последним данным Министерства здравоохранения Турции, более 669 тыс. человек уже привились от коронавируса.

Вакцина CoronaVac, разработанная китайской компанией Sinovac Biotech, представляет собой ослабленную версию нового коронавируса. Безопасность прививки проверена в ходе доклинических испытаний на мышах и обезьянах. Клинические испытания на добровольцах, как сообщали в КНР, начались в середине апреля и начале мая прошлого года. В этих опытах, в рамках которых ученые одновременно оценивали безопасность и действенность вакцины, приняли участие свыше 700 здоровых добровольцев, согласившихся ввести две дозы вакцины с промежутком в две или четыре недели.