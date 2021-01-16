Власти Сахалина не будут вводить бейджи для вакцинировавшихся без общественного обсуждения

ТАСС, 16 января. Власти Сахалинской области не планируют принимать решение о введении документа, подтверждающего вакцинацию от коронавируса, не обсудив эту инициативу с обществом. Об этом в субботу сообщил глава региона Валерий Лимаренко.

Ранее Лимаренко сообщил, что правительство региона будет выдавать привитым от коронавируса жителям бейджи, которые освобождают от необходимости носить медицинскую маску в общественных местах.

"В обществе идет обсуждение различных форм документа, подтверждающего вакцинацию: паспорта вакцинации, сертификаты, бейджи и иные формы. Главное не это, а целый комплекс мер, направленных на нормализацию жизни, возвращение к привычному укладу, поэтапное снятие ограничений. При этом ни закон, ни общественное согласие не должны быть нарушены. Мы внимательно слушаем людей. Не посоветовавшись с обществом, никаких решений принимать не будем", - приводятся на сайте губернатора и правительства области слова Лимаренко.

По словам главы региона, цель властей - формирование коллективного иммунитета. "Для нас важны как общественное здоровье, так и мир в обществе", - заключил он.

Лимаренко также сообщил, что регион получил очередную крупную партию вакцин - 9 тыс. комплектов. "Благодарю сахалинцев и курильчан - большинство активно включились в процесс. Но хочу еще раз подчеркнуть - дело это сугубо добровольное, и никакое принуждение здесь категорически недопустимо. Пункты вакцинации оборудованы в каждом районе, так, чтобы все могли абсолютно бесплатно в удобное время пройти эту процедуру", - отметил он.

Ожидается, что в Сахалинскую область будет поступать по 20 тыс. доз препарата ежемесячно. При этом около 2 тыс. жителей уже сделали первую прививку, около 600 - вторую.