В Ингушетии в 2021 году планируют заключить 440 социальных контрактов

МАГАС, 16 января. /ТАСС/. Власти Ингушетии намерены направить более 200 млн рублей на заключение 440 социальных контрактов с жителями региона в 2021 году для частичного решения проблемы высокого уровня безработицы в республике. Об этом сообщил в субботу журналистам первый заместитель председателя правительства Ингушетии Олег Фурсов.

По данным Росстата, самый высокий уровень безработицы по стране фиксировался в октябре 2020 года в Ингушетии (31%), Чеченской Республике (23%), Туве (21,5%), Алтае (16%) и Дагестане (15%). При этом в Ямало-Ненецком, Ханты-Мансийском автономных округах, Камчатском крае, в Москве и Татарстане уровень безработицы имел наименьшие значения (от 2,7% до 3,8%).

"В рамках заключенного между Минтрудом России и правительством региона соглашения, в 2021 году республике предоставляются субсидии на заключение социальных контрактов, это 220,9 млн рублей с софинансированием в размере 5% из бюджета региона. В рамках соцконтракта в республике в 2021 году планируется охватить более 440 безработных граждан, состоящих на учете в органах службы занятости населения", - сказал Фурсов.

По его словам, заключение социальных контрактов позволит снизить уровень безработицы в регионе. "Дополнительное финансирование означает не только помощь конкретному человеку, что очень важно, но и стимулирует потребительский спрос и влияет на налоговые поступления в бюджет разных уровней", - добавил вице-премьер.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что правительство в 2021-2023 годах выделит почти 79 млрд рублей на заключение социальных контрактов с жителями российских регионов. Средства будут направлены на мероприятия по поиску работы, прохождение профессионального обучения, дополнительного профобразования, осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности. В результате за три года почти 400 тыс. семей смогут увеличить свои доходы, не менее чем 300 тыс. граждан - открыть собственное дело, зарегистрироваться в качестве индивидуальных предпринимателей или самозанятых.

Социальный контракт заключается органами соцзащиты с гражданами и семьями, доход которых ниже прожиточного минимума. В прошлом году на реализацию социального контракта в рамках пилотного проекта в 21 регионе выделили 7 млрд рублей.