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Пандемия COVID-19

В МВД опровергли сообщения о запрете больным COVID-19 ветеранам на ведомственную медпомощь

По опубликованным в некоторых СМИ сведениям проводится проверка

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Информация о запрете лечения в больницах МВД РФ ветеранов министерства, больных коронавирусом, размещенная в некоторых СМИ, не соответствует действительности. Об этом сообщила ТАСС официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

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Ранее ряд изданий сообщил со ссылкой на женщину-ветерана МВД из Москвы, что с конца декабря прошлого года ветеранам ведомства, больным коронавирусом, стали отказывать в медобслуживании в больницах МВД. Якобы соответствующий указ был издан главой МВД Владимиром Колокольцевым.

"Размещенная в сети Интернет и мессенджерах информация о введенном запрете на обслуживание пенсионеров МВД России с диагнозом "коронавирусная инфекция" в ведомственных медицинских организациях не соответствует действительности. Министром внутренних дел Российской Федерации генералом полиции РФ В.А. Колокольцевым такого решения не принималось", - заявила Волк.

Она добавила, что героиня материалов, сообщившая о сложностях в госпитализации в ведомственную больницу, была госпитализирована 14 января - в день обращения.

Тем не менее, по опубликованным сведениям проводится проверка. Согласно размещенной информации, проблемы с доступом к ведомственной медицине есть у ветеранов в Калуге и Кургане.

Теги
Колокольцев, Владимир АлександровичРоссияПандемия COVID-19
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