В Великобритании из-за коронавируса за сутки умерли почти 1,3 тыс. человек

ЛОНДОН, 16 января. /ТАСС/. Число пациентов, умерших в Великобритании за минувшие 24 часа от заболевания, вызываемого коронавирусом, составило 1 295. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные в субботу на сайте правительственной информации.

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Днем ранее власти сообщили о выявлении 1 280 летальных исходов. За последнюю неделю их число выросло на почти четверть по сравнению с предыдущим семидневным периодом. Вот уже пятый день подряд в стране фиксируются более 1 тыс. смертей от коронавируса. Всего число умерших из-за этой инфекции в Великобритании составляет 88 590, что является крупнейшим показателем в Европе.

За последние 24 часа были также выявлены 41,3 тыс. случаев заражения по сравнению с 55,7 тыс. случаев инфицирования, зафиксированными в пятницу, что стало наименьшим суточным приростом с 27 декабря. Всего с начала пандемии в стране было зарегистрировано 3,35 млн случаев инфицирования коронавирусом.

Крайне сложная эпидемиологическая обстановка складывается в Великобритании из-за распространения мутировавшего штамма коронавируса, который, согласно предварительным оценкам экспертов, может быть на 70% более заразным. Правительство было вынуждено принять жесткие меры для борьбы с инфекцией и объявило 4 января о введении карантина в Англии. Власти Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии самостоятельно определяют действующие на их территории ограничительные меры, однако в целом они соответствуют английским, что делает уже третий в королевстве карантин общенациональным.