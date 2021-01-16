Вакцинацию от коронавируса проведут в 14 медорганизациях во всех районах КЧР

ЧЕРКЕССК, 16 января. /ТАСС/. Власти Карачаево-Черкесии подготовили для вакцинации от коронавирусной инфекции 14 медицинских учреждений во всех районах республики, сообщили журналистам в Министерстве здравоохранения региона.

"Вакцинация будет проводиться в 14 медицинских организациях - это в медицинских организациях всех муниципальных районов. По городу Черкесску - это будет городская поликлиника, поликлиника Лечебно-реабилитационного центра и консультативная клиника Республиканской клинической больницы", - приводит пресс-служба слова замминистра здравоохранения КЧР Тамары Кипкеевой.

Она обратила внимание, что в регионе открыта электронная запись на вакцинацию. Перед прививкой жителям необходимо будет проконсультироваться с врачом-терапевтом, который определит наличие противопоказаний.

Ранее в региональном оперштабе сообщили, что массовая вакцинация жителей Карачаево-Черкесии от новой коронавирусной инфекции начнется в январе - после поступления партии вакцины "Спутник V" объемом 7,3 тыс. доз. Всего регион ожидает получить 17 тыс. доз в 2021 году.

За последние сутки в республике выявили 78 случаев заражения коронавирусом. Всего в Карачаево-Черкесии зафиксированы 16 457 случаев инфицирования, 14 846 человек выздоровели, 45 умерли. В госпиталях республики получают лечение 928 пациентов, остальные лечатся амбулаторно.