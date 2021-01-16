В Аргентине обнаружили первый случай заражения "британским" штаммом коронавируса

БУЭНОС-АЙРЕС, 16 января. /ТАСС/. Аргентинские специалисты выявили первый в стране случай заражения новым штаммом коронавируса, ранее обнаруженным в Великобритании. Об этом сообщил в субботу министр науки и технологий республики Роберто Сальварецца.

Новый "штамм" коронавируса из Великобритании правда опасный? Что будет дальше?

"Межинститутский консорциум по секвенированию генома и геномному изучению SARS-CoV-2, учрежденный министерством науки, выявил прибывшего из-за границы путешественника с британским вариантом SARS-CoV-2", - написал он в Twitter.

Новый штамм вируса был обнаружен у аргентинца с видом на жительство в Великобритании, который прибыл в Аргентину в конце декабря рейсом из Франкфурта-на Майне. Перед поездкой в Аргентину он посещал Австрию и Германию. У него не было симптомов болезни, однако тест на коронавирус, сделанный в аэропорту Буэнос-Айреса, дал положительный результат. Дополнительные исследования показали, что аргентинец заражен именно "британским" штаммом.

В связи с распространением новой формы коронавирусной инфекции Аргентина приостановила авиационное сообщение с Великобританией с 21 декабря.