В Дании выявили первый случай заражения "южноафриканским" штаммом коронавируса

СТОКГОЛЬМ, 16 января. /ТАСС/. Врачи в Дании зафиксировали первый случай заражения вариантом коронавируса, который ранее был обнаружен в ЮАР. Об этом сообщает в субботу датский Государственный институт по борьбе с инфекционными заболеваниями.

"Первый случай еще одного варианта COVID-19 был обнаружен в Дании. Это вариант вируса B.1.351/501Y, который изначально был обнаружен в Южной Африке", - отмечается в пресс-релизе.

В Дании штамм зарегистрирован на острове Зеландия. Предполагается, что в королевство он завезен из Дубая.

Число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в Дании возросло до 188 199, число умерших составляет 1 747. Правительство на фоне роста новых случаев заражения объявило о запрете собираться группами численностью более 5 человек, а также о необходимости ношения масок во всех общественных местах и запрете на продажу алкоголя после 22:00. Все датские муниципалитеты закрыли свои рестораны, бары, кинотеатры, театры, тренажерные залы, торговые центры и парикмахерские. Власти продлили ограничительные меры до начала февраля.