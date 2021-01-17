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Умер Борис Грачевский

В Москве простятся с Борисом Грачевским

Прощание будет организовано в Доме кино в открытом формате

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Церемония прощания с художественным руководителем "Ералаша", режиссером Борисом Грачевским, состоится в Москве в воскресенье.

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Как сообщила ТАСС жена Грачевского Екатерина Белоцерковская, прощание будет организовано в Доме кино в открытом формате. Похоронят Грачевского на Троекуровском кладбище.

Худрук "Ералаша" умер на 72-м году жизни 14 января. Ранее у него был диагностирован коронавирус.

Грачевский родился 18 марта 1949 года в Москве. В 1968 году окончил Калининградский механический техникум. Работал старшим администратором на Центральной киностудии детских и юношеских фильмов им. Горького. В 1974 году вместе с драматургом Александром Хмеликом стал основателем детского юмористического киножурнала "Ералаш". В 1974-1984 годах Грачевский был директором "Ералаша", с 1984 года - художественным руководителем этого киножурнала. Известен также как режиссер фильмов "Крыша" и "Между нот, или Тантрическая симфония". Среди его наград - ордена Почета и Дружбы.

Теги
РоссияГрачевский, Борис ЮрьевичУмер Борис Грачевский
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