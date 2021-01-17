В России вступает в силу закон о допустимом весе посылок для заключенных

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Закон, установивший максимальный вес посылок и бандеролей, адресуемых заключенным, 17 января вступает в силу в России.

Как следует из поправок в Уголовно-исполнительный кодекс, максимальный вес посылки для осужденных, как и передач, составляет 20 кг, бандероли - 5 кг. Кроме того, осужденным к лишению свободы разрешат получать в соответствии с медицинским заключением лекарственные средства и предметы медицинского назначения только в посылках и передачах, бандероли исключаются как почтовые отправления для лекарств и предметов медицинского назначения.

Как ранее сообщил ТАСС замдиректора ФСИН Валерий Бояринев, это наиболее актуально для содержащихся в исправительных учреждениях инвалидов и лиц с ограниченными возможностями, которые смогут получать посылки с необходимыми медицинскими изделиями.

До сегодняшнего дня в Уголовно-исполнительном кодексе было предусмотрено, что максимальный вес посылки для осужденных определяется почтовыми правилами. Между тем, они различаются у разных почтовых операторов (у "Почты России" - 20 кг, у EMS - 31 кг).

Ранее Минюст разработал изменения в приказы о правилах внутреннего распорядка в связи с принятием данного закона.