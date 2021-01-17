Специалисты Минздрава Египта проводят клинические испытания российской вакцины "Спутник V"

"Сейчас в исследовательском комитете Минздрава проходят клинические испытания вакцины "Спутник V", - рассказал он. - Российская вакцина находится в приоритете исследований в настоящее время, тем более, что ее характеристики с производственной точки зрения очень схожи с [разработанным британско-шведской компанией] препаратом AstraZeneca". Как отметил чиновник, клинические испытания помогают получить информацию о о преимуществах той или иной вакцины, и "Египет уже участвовал в клинических испытаниях китайской вакцины корпорации Sinopharm с привлечением 3000 добровольцев".

14 января посольство РФ в Каире сообщило, что Россия готова обеспечить Египет вакциной "Спутник V", а также передать ему технологию ее изготовления. "Россия открыта к немедленному налаживанию сотрудничества с Египтом в обеспечении населения высокоэффективными прививками против коронавируса, - говорится в опубликованном на официальной странице дипмиссии в "Фейсбуке" сообщении. - В случае быстрого выполнения регистрационных формальностей поставки значительных партий вакцины могут начаться уже в январе с их неуклонным наращиванием в последующие месяцы 2021 года". РФ, отметили в посольстве, готова передать технологию для изготовления данной вакцины в самом Египте, "который располагает надлежащей производственной базой".

"Спутник V" - первая в мире зарегистрированная вакцина от коронавируса, разработанная Центром им. Гамалеи. Сейчас она проходит пострегистрационные испытания, в которых только в России принимают участие 40 тыс. добровольцев. Клинические испытания препарата, помимо России, также проходят в Белоруссии, Бразилии, Индии и ОАЭ.

В Египте в настоящий момент зарегистрирована вакцина китайской фармацевтической корпорации Sinopharm. Кроме того, как неоднократно заявлял Каир, в стране проводятся клинические испытания еще нескольких вакцин, в том числе собственной разработки.

Египет в настоящее время переживает вторую волну пандемии. В рамках борьбы с распространением коронавируса большинство школ было переведено на обучение в онлайн-режиме, а промежуточная аттестация была отложена на более поздний срок. По последним данным Минздрава страны, с начала пандемии в стране было выявлено свыше 155 тыс. зараженных, более 122 тысяч полностью выздоровели, 8 527 человек умерли. За минувшие сутки от осложнений умерли 54 человек. Среднесуточный прирост новых инфицированных в последнее время составляет менее 1 000 человек.