Приставы в 2020 году арестовали имущество должников на 180,7 млрд рублей

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Приставы за 11 месяцев 2020 года арестовали имущество должников на общую сумму, превышающую 180,7 млрд рублей, от продажи выручено почти 15 млрд рублей. Об этом говорится в материалах Федеральной службы судебных приставов, с которыми ознакомился ТАСС.

"Общая стоимость арестованного имущества в отчетном периоде [составила] более 180,7 млрд рублей, в том числе заложенного имущества - свыше 76,3 млрд рублей", - указано в материалах.

На принудительную реализацию для погашения долгов было передано имущество стоимостью более 108,5 млрд рублей. От его продажи получено почти 15 млрд рублей.

В материалах поясняется, что часть имущества не удалось продать в связи с признанием торгов несостоявшимися, с полным погашением задолженности, отзывом исполнительного документа,

отсрочкой, рассрочкой исполнения по решению суда. Среди других причин - приостановление исполнительного производства, его прекращение, а также банкротство либо ликвидация юридического лица-должника.

"Стоимость нереализованного в принудительном порядке имущества, переданного взыскателям, [составила] 22,1 млрд рублей", - сообщили в ФССП.

На 1 декабря 2020 года на принудительной реализации находилось имущество общей стоимостью 55,4 млрд рублей.