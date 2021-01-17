В Хабаровском крае 28 домов культуры получат новое оборудование и мебель в 2021 году

ТАСС, 17 января. Звуковое и световое оборудование, костюмы и мебель закупят для 28 домов культуры в Хабаровском крае, сообщает в воскресенье пресс-служба губернатора и правительства региона. На эти цели в рамках проекта "Местный дом культуры" направят в 2021 году около 12 млн рублей.

"С помощью господдержки для 28 домов культуры закупят звуковое и световое оборудование, сценические костюмы, офисную мебель и оргтехнику", - говорится в сообщении.

В этом году на эти цели направят около 12 млн рублей. До конца января заключат соглашения с 11 муниципальными районами края.

Как отметили в региональном министерстве культуры, в рамках проекта "Местный дом культуры" с 2017 года ежегодно идет работа по укреплению материально-технической базы муниципальных учреждений культуры.

Федеральный проект партии "Единая Россия" - "Культура малой Родины" - направлен на поддержку и повышение качества работы учреждений культуры. Проект призван разнообразить культурный досуг жителей и расширить возможности для дополнительного образования, осуществляя поддержку юных дарований. По проекту реализуются три направления: "Местный дом культуры", "Театры малых городов" и "Театры - детям".