Эксперт: одногодичная летальность от рака в России за 6 лет снизилась на 5 п. п.

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Одногодичная летальность пациентов с онкологическими заболеваниями в России составляет около 20%, что на 5 процентных пунктов (п.п.) ниже, чем шесть лет назад. Об этом сообщил ТАСС генеральный директор НМИЦ радиологии, главный внештатный специалист-онколог Минздрава РФ Андрей Каприн в рамках Гайдаровского форума.

"Одногодичная летальность показывает количество случаев, когда пациент умер в первый год после постановки онкологического диагноза, - пояснил Каприн. - Наша задача довести данный показатель до 17%, сейчас он составляет примерно 20%. А шесть лет назад, этот показатель был 25%. Прогресс приличный".

По его словам, в плане использования в работе данного показателя Россия является новатором, в других странах он практически не используется. Хотя, как отметил Каприн, одногодичная летальность — это важный индикатор качества работы онкологической службы.

Борьба против онкологических заболеваний является одной из приоритетных задач национального проекта "Здравоохранение". За шесть лет планируется снизить смертность от онкозаболеваний до 185 случаев на 100 тыс. населения. Для достижения этой цели планируется направить почти 1 трлн рублей. Большая часть этих средств пойдет на обеспечение россиян современными лекарственными препаратами в соответствии с международными клиническими рекомендациями и протоколами лечения. В рамках проекта планируется также создать центры амбулаторной онкопомощи, повысить доступность лучевой терапии в стране до уровня 80% от потребности, а также создать референс-центры различных методов исследований.

Гайдаровский форум — ежегодная международная научно-практическая конференция в области экономики, которая проводится с 2010 года. Организаторами форума выступают Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС), Институт экономической политики им. Е. Т. Гайдара и Ассоциация инновационных регионов России (АИРР). ТАСС выступает генеральным информационным партнером форума.