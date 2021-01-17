В Карелии поддержали 10 благотворительных инициатив за счет президентского гранта

ПЕТРОЗАВОДСК, 17 января. /ТАСС/. Гранты в размере 10 тыс. рублей на проведение благотворительных акций получили 10 человек по итогам проекта "На ниве служения обществу", поддержанного фондом президентских грантов. Победителями стали предложения по развитию благотворительности в том числе среди детей и в районах республики, сообщила ТАСС автор проекта и руководитель регионального благотворительного фонда им. Арины Тубис Юлия Тубис.

"Мы получили 19 заявок, из них по проекту были одобрены 10. Заявки отбирала комиссия, смета для каждого проекта составила 10 тыс. рублей", - рассказала собеседница агентства.

На небольшой грант в рамках конкурса претендовали в основном волонтеры и люди, уже имеющие опыт работы в благотворительных организациях региона. Так, например, по 10 тыс. рублей получили два представителя Российского движения школьников (РДШ) в Карелии. Вместе с детьми активисты сделали литературно-музыкальную постановку по роману Эрика-Эмманюэля Шмитта "Оскар и Розовая Дама", в центре сюжета которого лежит история больного раком мальчика. Ее видеозапись показали в больницах, домах престарелых, госпиталях и школах. Еще один победитель конкурса должен разработать методическое пособие - видео-урок для учеников младших классов, рассказывающий о культуре филантропии и важности благотворительности. По этим материалам проведут занятия в школах во всех районах республики. Также для школьников и их родителей был создан 10-дневный адвент-календарь, где каждому дню соответствовало нетрудное задание, связанное с помощью нуждающимся.

Среди получателей гранта также оказались две заявки из городов Пудож и Олонец, где волонтеры установили стенд в центре города и опубликовали посты в соцсетях с материалами о местных благотворителях, как из числа бизнес-сообщества, так и обычных людей. Деньги получил один из добровольцев Карельского регистра доноров костного мозга, который снял серию профессиональных видеороликов с призывом пожертвовать небольшие суммы (от нескольких десятков рублей) на оплату конвертов для пересылки специальных полосок: с их помощью желающие стать донорами могут отправить свою ДНК для внесения ее в регистр.

По словам автора проекта Тубис, пандемия коронавируса повлияла на итоговые результаты отбора в этом году - в условиях ограничений не все проекты было возможно реализовать, а потому и включить в список победителей. Так, эксперты высоко оценили идею "Хлебного фестиваля" в Петрозаводске, где средства от продажи хлеба пошли бы в один из благотворительных фондов республики. "У группы авторов уже была договоренность со многими предприятиями, было место для проведения фестиваля, но в условиях пандемии благотворители не должны содействовать распространению СОVID-19. Мы поговорили с ними и договорились, что если ситуация позволит, то как фонд в этом году поможем им либо найти спонсоров, либо организовать этот фестиваль, потому что у нас есть такой опыт", - рассказала Тубис. Она также добавила, что в 2021 году ее благотворительный фонд повторит конкурс по поддержке благотворительных акций в регионе.

В рамках проекта "На ниве служения обществу", получившего из Фонда президентских грантов 2,6 млн рублей, также проводились благотворительные мероприятия в течение года и был запущен единый портал, на котором можно будет найти все надежные благотворительные фонды и некоммерческие организации, работающие в этой сфере. Сейчас сайт находится в стадии заполнения, предварительно все организации будут проходить верификацию. По словам Тубис, площадка не будет самостоятельно осуществлять сборы средств, но здесь можно найти свежую информацию о планируемых акциях или финансовых потребностях остальных фондов. Средства на сайте можно пожертвовать только на сам интернет-проект: деньги направят на оплату администрирования сетевой площадки.

О фонде им. Арины Тубис

Фонд им. Арины Тубис - первая некоммерческая организация в Карелии, которая начала помогать тяжелобольным детям и взрослым, проживающим на территории республики. Фонд был создан в Карелии в 2014 году петрозаводчанкой Юлией Тубис, которая после многолетней борьбы за жизнь дочери Арины, страдавшей онкологическим заболеванием, вложила свой опыт в благотворительную организацию. На сегодня команда фонда занимается сбором средств на лечение, операции, неоплачиваемые по квотам, оказывает психологическую помощь пациентам и их родителям в процессе лечения, а также предоставляет бесплатные юридические и информационные консультации тяжелобольным людям.