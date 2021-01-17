В Железноводске к 2030 году построят 18 санаториев и пять гостиниц

ПЯТИГОРСК, 17 января. /ТАСС/. Новый санаторно-курортный кластер, в котором разместятся более 20 объектов на 7 тыс. мест, планируют построить в Железноводске Ставропольского края к 2030 году. Об этом сообщил ТАСС глава города Евгений Моисеев.

"Новый санаторно-курортный кластер расположится на западе от склона горы Развалка. На сегодня инвесторы планируют строительство 18 современных санаториев и пяти гостиниц. Общая сумма инвестиций, которые получит Железноводск, составит около 30 млрд рублей", - сказал Моисеев.

По его словам, территория площадки, сформированной при разработке генерального плана курорта в 1958 году, составляет около 140 га. Общая коечная емкость новых мест размещения будет равна 7 тыс. Проект позволит создать более 7 тыс. новых рабочих мест для жителей курортного региона Кавказские Минеральные Воды.

Ранее сообщалось, что рассматривается вопрос о создании на территории Железноводска особой экономической зоны. Этот статус позволит привлечь новых крупных инвесторов.

Железноводск располагается в Ставропольском крае и входит в регион Кавказских Минеральных Вод. Это известный бальнеологический, питьевой и грязевой курорт, в котором работают 24 санатория и 15 гостиниц. На курорте применяются питьевое лечение, грязелечение, минеральные ванны, ингаляции, аэротерапия.