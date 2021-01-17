Аэропорт Краснодара приостановил прием и отправку самолетов из-за снегопада

КРАСНОДАР, 17 января. /ТАСС/. Аэропорт Краснодара приостановил воздушное сообщение до вечера воскресенья из-за непогоды, сообщили журналистам в пресс-службе организации.

Ранее в аэропорту сообщили о прекращении приема и отправки рейсов до 13:30.

"По сообщению на 12:00 17 января 2021 года, в связи с непрекращающимися сильными осадками аэропорт Краснодар принял решение закрыть аэродром на прилет и вылет до 21:00 (время совпадает с московским)", - говорится в сообщении.

Уточняется, что ожидается усиление ветра до 20 м/с, шторм и ледяной дождь до 18:00.

По данным аэропорта, в настоящее время задержаны 13 рейсов, отменены вылеты самолета авиакомпании "Аэрофлот" в московское Шереметьево и авиакомпании "Россия" в Санкт-Петербург. Один рейс, следовавший из Новосибирска, сел на запасном аэродроме в Ростове-на-Дону.

В пятницу работа аэропорта также была нарушена из-за метеоусловий. В кубанском гидрометцентре ТАСС сообщали, что выпавший в Краснодарском крае в ночь на пятницу снег будет лежать в регионе в течение недели, синоптики прогнозировали заморозки и новые снегопады.

Ситуация в Краснодаре

В официальном Telegram-канале мэра Краснодара Евгения Первышова сообщается, что в городе идет снег, ситуация осложняется ветром, синоптики обещают сильные морозы.

"Все городские службы работают в усиленном режиме. Ресурсоснабжающие организации сформировали аварийные бригады. Все готовы немедленно отреагировать на любую нештатную ситуацию. Делаем все возможное, чтобы расчистить дороги и общественные места от снега, создать условия для транспорта и пешеходов", - рассказал мэр.

В новость внесены изменения (13:02 мск) - добавлены подробности, уточняется время возобновления работы аэропорта.