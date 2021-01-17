В РФПИ опровергли данные об отказе в ускоренной регистрации вакцины "Спутник V" в Бразилии

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) назвал недостоверной информацию о том, что Бразилия отказалась от ускоренной регистрации вакцины "Спутник V", и уточнил, что регулятор этой страны запросил дополнительную информацию о препарате.

Что известно о российских вакцинах от коронавируса

"В связи с появившейся в ряде СМИ недостоверной информацией об отказе в ускоренной регистрации вакцины "Спутник V" в Бразилии сообщаем, что Национальное агентство наблюдения за здоровьем (Национальное агентство по санитарному надзору, Anvisa) запросило дополнительную информацию относительно вакцины "Спутник V", которая будет предоставлена в ближайшее время", - говорится в сообщении фонда.

В РФПИ также отметили, что запрос дополнительной информации регулятором является стандартной процедурой и не означает отказа в регистрации.

В воскресенье Anvisa сообщило, что вернуло компании Uniao Quimica, которая является партнером РФПИ, документы, поданные для одобрения российской вакцины против коронавируса "Спутник V" для экстренного использования в этой стране.