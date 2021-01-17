В России выявили 23 586 заразившихся коронавирусом за сутки

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Число заразившихся коронавирусом в России за сутки возросло на 23 586. Общее количество инфицированных достигло 3 568 209, сообщили журналистам в воскресенье в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

В относительном выражении, согласно данным штаба, прирост новых случаев два дня не превышает 0,7%.

Наименьшие темпы прироста зафиксированы за сутки в Республике Тыва, Чукотском АО (по 0,2%), Ямало-Ненецком АО, Еврейской АО (по 0,3%), Магаданской, Кемеровской, Томской областях и Ингушетии (по 0,4%).

В частности, за сутки было выявлено 3 316 случаев заражения ковидом в Санкт-Петербурге, 1 426 - в Московской области, 484 - в Нижегородской области, 395 - в Свердловской области, 394 - в Ростовской области.

В настоящее время в России продолжают лечение 542 212 человек.

Вылечившиеся и умершие

Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 23 440. Всего уже здоров 2 960 431 человек. Согласно данным штаба, доля выздоровевших выросла до 83% от общего числа заразившихся.

В частности, за сутки были выписаны по выздоровлению 3 072 пациента в Санкт-Петербурге, 1 316 - в Московской области, 499 - в Нижегородской области, 481 - в Воронежской области, 400 - в Свердловской области.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 481 против 590 днем ранее. Всего от инфекции умерли 65 566 пациентов.

Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 1,84%, следует из данных штаба.

В частности, за сутки было зарегистрировано 59 летальных исходов в Санкт-Петербурге, 27 - в Московской области, по 20 - в Воронежской области и в Красноярском крае, 19 - в Краснодарском крае, 16 - в Свердловской области.