Коэффициент распространения коронавируса в России поднялся до максимума с 21 декабря

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавируса в России в воскресенье поднялся до 1,06. Это стало максимумом с 21 декабря ушедшего года, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией.

Как и в субботу, ни в одном из десяти регионов с наибольшим количеством заболевших показатель не оказался ниже единицы. В Воронежской и Иркутской областях он держится на отметке 1, в Ростовской он поднялся до 1,01.

В Красноярском крае коэффициент составил 1,02, в Свердловской он вырос до 1,04, в Нижегородской - до 1,05, в Архангельской области и Санкт-Петербурге - до 1,08.

Выше всего показатель в Москве, где он достиг 1,11, и Подмосковье, где он поднялся до 1,12 - максимума с начала декабря.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Наряду с другими критериями он использовался для определения готовности регионов к поэтапному снятию ограничительных мер, введенных весной для борьбы с эпидемией. Сейчас коэффициент применяется, в частности, при принятии решений по возобновлению регулярного пассажирского сообщения с зарубежными странами. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, открывать границу для конкретного государства можно, если коэффициент там в течение недели не превышает 1.