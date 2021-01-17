В России число болеющих COVID-19 впервые с лета сократилось по итогам недели

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Количество так называемых активных случаев коронавируса, то есть пациентов, которые в настоящее время проходят лечение, снизилось в России по итогам недели. Это произошло впервые с лета, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией.

ТАСС собрал ключевую статистику эпидемии на данный момент.

Распространение коронавируса

Число выявленных за семь дней случаев заражения оказалось на уровне прошлой недели - 166 255 против 165 167 (рост на 0,7%). Таким образом, серьезного подъема заболеваемости сразу после окончания новогодних праздников в стране не произошло.

В общей сложности с начала пандемии в России выявили 3 568 209 инфицированных. Это более 2,4% всего населения.

В последние семь дней в стране подтверждали в среднем 16,2 случая заражения в сутки на каждые 100 тыс. жителей. Неделю назад этот показатель был равен 16,1.

Коэффициент распространения инфекции, по подсчетам ТАСС, заметно вырос: если в прошлое воскресенье он составлял 0,97, то в это - 1,06.

Выздоровевшие за неделю

За неделю в России вылечились 181 542 человека, у которых ранее диагностировали коронавирус, против 160 007 за предыдущие семь дней.

Благодаря этому доля уже выздоровевших достигла 83% - максимума за всю пандемию. В прошлое воскресенье она равнялась 81,7%.

Кроме того, количество активных случаев, по данным штаба, по итогам недели сократилось впервые с конца августа. Число тех, кто проходит лечение в данный момент, уменьшилось по сравнению с прошлым воскресеньем на 19 016, до 542 212.

Следует, однако, иметь в виду, что информация штаба не является полной - по данным Минздрава, амбулаторное и стационарное лечение от коронавируса проходит примерно вдвое больше россиян.

Умершие из-за инфекции

Штаб сообщил о 481 умершем за минувшие сутки и 3 729 летальных исходах за семь дней. Это больше, чем на прошлой неделе, когда зарегистрировали 3 331 смерть из-за коронавируса, и примерно соответствует показателям позапрошлой - тогда штаб отчитался о 3 728 умерших.

В общей сложности, по его сведениям, с начала пандемии в России умерли 65 566 заболевших. Летальность новой инфекции увеличилась за семь дней с 1,82% до 1,84%.

При этом данные штаба учитывают только те летальные случаи, когда коронавирус стал основной причиной смерти и это удалось оперативно подтвердить.

Основные очаги

Главными очагами эпидемии в России остаются Москва, Санкт-Петербург и Подмосковье. На них пришлось 37,1% выявленных случаев заражения за последние сутки и 38,8% за семь дней.

В Москве подтвердили 34 080 случаев заражения против 32 589 неделей ранее (рост на 4,6%) и 518 летальных исходов против 517. При этом в воскресенье стало известно, что в столице зарегистрировали минимальные с начала ноября 67 смертей из-за новой инфекции.

В Санкт-Петербурге заболеваемость после минимумов на новогодних праздниках в последние дни вновь пошла в рост, однако по итогам этой недели было выявлено меньше заразившихся, чем на прошлой: 21 442 против 22 685.

В Подмосковье стали подтверждать больше случаев, чем на каникулах: если 4-10 января стало известно о 8 408 инфицированных в регионе, то 11-17 января - о 9 043 (рост на 7,6%).

В остальных регионах

В России в целом заболеваемость по итогам недели осталась на прежнем уровне. Серьезно она выросла только в Южном федеральном уровне, где выявили на 4,6% больше заболевших, чем за предыдущие семь дней. Это произошло в основном за счет вспышки в Крыму - 14 января там сообщили сразу о 365 инфицированных, что стало максимумом за пандемию.

Рост зафиксирован также в Центральном федеральном округе (на 3,1%), что может быть связано с ростом числа выявляемых случаев в Москве и Московской области.

В Приволжье и на Дальнем Востоке число заболевших на этой неделе практически не изменилось по сравнению с прошлой, в Сибири оно увеличилось на 0,7%, а на Урале, напротив, на 0,7% сократилось.

На 3,1% меньше инфицированных выявили в Северо-Западном и Северо-Кавказском федеральном округах. В большинстве регионов там эпидемическая ситуация заметно улучшилась и по сравнению с последними днями прошлого года.