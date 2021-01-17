В Москве простились с Борисом Грачевским

С режиссером простились сотни поклонников, коллег, друзей и коллектив "Ералаша".

Гроб с телом Грачевского выносили под аплодисменты, которые длились несколько минут. Проститься с Грачевским пришли в том числе телеведущие Леонид Якубович, Елена Малышева, актеры Эммануил Виторган, Бедрос Киркоров, Александр Пашутин, Александр Рапопорт, Дмитрий Харатьян, Александр Новиков, Станислав Садальский, актриса Оксана Стешина, продюсер Марк Рудинштейн и многие другие.

Худрук "Ералаша" умер на 72-м году жизни 14 января. Ранее у него был диагностирован коронавирус.

Похоронят Грачевского на Троекуровском кладбище.

Соболезнования

Телеведущая Елена Малышева сказала, что Грачевский всю свою жизнь дарил зрителям детство. "Борис Грачевский всю жизнь в своем "Ералаше" дарил нам детство, в котором не было укурившихся подростков, не было наркотиков. Была прекрасная школа, были добрые учителя, были родители, которые любят своих детей. И были чудесные дети, которые ходили в школу, учились, шалили. Я мечтаю только о том, чтобы это детство осталось", - сказала Малышева.

Народный артист РФ, певец Бедрос Киркоров назвал Грачевского "человеком-солнце" - всегда с улыбкой. "Никогда не видел его грустным. Люди, которые работают с детьми, будто получают от них энергию. Он был изобретателем: как [Андрей] Туполев изобрел свой самолет, так он изобрел "Ералаш", который ждали и взрослые, и дети", - заметил Киркоров.

Актер Александр Пашутин сказал, что трудно найти артиста, который не снимался бы у Грачевского. "Я снимался тоже в трех "Ералашах". Сейчас, когда попадаю на "Ералаш", то смотрю его, не переключаю. Когда мы с ним встречались, у него всегда была улыбка. Он потрясающе рассказывал анекдоты", - поделился он. Пашутин также выразил надежду, что появится масштабный форум "Ералаша" и приз имени Бориса Грачевского. "Он это заслужил своей сорокалетней деятельностью в кино", - добавил он.

Проститься с Грачевским также пришли шоумены Гарик Харламов и Тимур Батрутдинов. Оба снимались в "Ералаше". Батрутдинов заметил, что получил от Грачевского один из самых ценных советов: "Не слушай никого!". По его словам, с уходом Грачевского ушла и часть детства.

Актриса Оксана Стешина призвала поддержать семью Грачевского - вдову Екатерину Белоцерковскую и маленького сына Филиппа, которому в феврале исполнилось девять месяцев.

О будущем

Продюсер и актер Марк Рудинштейн, отвечая на вопрос, что будет с киножурналом "Ералаш", выразил надежду, что "кто-то поднимет этот меч, кто-то появится". При этом, Рудинштейн выразил опасение, что вопрос передачи руководства проектом может "утонуть опять в спорах". "Лакомый кусочек, и многие захотят к нему прикоснуться. Но это уже будет немножко другое", - добавил Рудинштейн.

Друг Грачевского поэт Симон Осиашвили сказал журналистам, что Грачевский был замечательным и щедрым человеком. "Я помню, когда я оказался бездомным, он помог мне снять квартиру в своем доме. Когда у меня угнали машину, он дал мне поездить на своей, которая ему была не нужна. Мы дружили долгие годы. Знаете, Боря - заслуженный деятель искусств, формальное такое есть звание. Но он действительно деятель искусств, потому что мы теперь понимаем большой пласт нашего искусства, которого не было бы без Бориса Грачевского", - сказал он.

Осиашвили рассказал, что никогда не обсуждал с другом будущее "Ералаша". "Я так понимал, что около него нет такого человека, который может продолжить его дело как художественный руководитель большого творческого холдинга. Там есть директор, есть человек, который занимается финансовыми делами. Вопрос в том, кто станет духовным лидером "Ералаша".

Режиссер Давид Шнейдеров выразил надежду на то, что кто-то из тех режиссеров, которых воспитывал Борис Грачевский, сможет возглавить "Ералаш" и сохранить его.