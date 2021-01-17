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Вакцину от коронавируса Центра им. Чумакова намерены ввести в гражданский оборот в марте

По словам заместителя гендиректора центра Константина Чернова, в геноме коронавируса уже обнаружили более 50 различных белков
© Александр Рюмин/ТАСС

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Вакцина от коронавируса, разработанная Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова Российской академии наук, может поступить в гражданский оборот в марте этого года.

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Об этом сообщил заместитель гендиректора центра по проектной деятельности и инновациям Константин Чернов в эфире программы "Вести недели" на телеканале "Россия-1" в воскресенье.

"Нашу [вакцину от коронавируса] ждать в гражданском обороте, наверно, в районе марта", - сказал он.

По словам Чернова, в геноме коронавируса уже было обнаружено более 50 различных белков. "Когда мы представляем организму весь спектр всего, что там находится, то мы рассчитываем на то, что наша защита, она будет более комплексная", - пояснил он.

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