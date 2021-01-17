В Якутии начали проверку после распространения в соцсетях фейка о вакцинации от COVID-19

ЯКУТСК, 17 января. /ТАСС/. Полиция проводит проверку в отношении местной жительницы, которая распространяла в соцсетях недостоверную информацию о вакцинации от коронавируса. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба МВД по Республике Саха (Якутия).

"Полицией проводится проверка в отношении уроженки Сунтарского района, которая распространила в одном из мессенджеров недостоверные сообщения о вакцинации от коронавирусной инфекции", - сказали в ведомстве.

Женщина распространяла данные о чипировании правоохранителей после получения вакцины. Отмечается, что за распространение заведомо ложной общественно-значимой информации под видом достоверных сообщений, создающих угрозу нарушения общественного порядка и безопасности, предусматривается административная ответственность, согласно п. 9 ст. 13.15 КоАП РФ, и штраф в размере от 30 до 100 тыс. рублей. В отдельных случаях данные деяния могут квалифицироваться в соответствии с положениями уголовного законодательства, добавили в ведомстве.