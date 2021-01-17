Проверка проводится после разлива нефтепродуктов в результате ДТП под Оренбургом

ОРЕНБУРГ, 17 января. /ТАСС/. Прокуратура Оренбургского района и Оренбургская природоохранная межрайонная прокуратура взяли на контроль проверочные мероприятия, организованные в связи с ДТП, в результате которого опрокинулся нефтевоз и произошел розлив нефтепродуктов. Об этом журналистам сообщили в воскресенье в пресс-службе прокуратуры Оренбургской области.

"Прокурор Оренбургского района в свою очередь установил контроль за ходом проверки, направленной на выяснение причин и условий, ставших причинами дорожно-транспортного происшествия. Проверяющим предстоит оценить, в том числе эксплуатационное состояние дорожного полотна, по которому передвигался тяжеловоз. После выяснения всех обстоятельств будут определены виновные лица, которые понесут предусмотренную законом ответственность", - говорится в сообщении.

В настоящее время, по данным пресс-службы ведомства, на месте ДТП под руководством заместителя Оренбургского природоохранного межрайонного прокурора Дмитрия Крылова работают аварийные и экологические службы. Принимаются первоочередные меры, направленные на ликвидацию последствий происшествия.

"При надзорном сопровождении прокуратуры будут проведены все необходимые заборы проб, рекультивационные мероприятия, проведена оценка ущерба, причиненного экологии. Также прокуратура проконтролирует обеспечение защиты близлежащих населенных пунктов от негативного воздействия последствий разлива нефтепродуктов", - отмечается в сообщении.

В воскресенье грузовой автомобиль, перевозивший нефтепродукты, съехал в кювет и перевернулся в Оренбургском районе Оренбургской области в одном километре от населенного пункта им. Ленина. По данным ГУ МЧС России по Оренбургской области, около 10 тонн нефтесодержащей жидкости разлилось на площади 100 кв. м. Груз перевозили из с. Ташла Ташлинского района Оренбургской области в город Салават (Башкирия). В пресс-службе регионального правительства журналистам сообщили, что транспортное средство принадлежит компании ООО ТК "Солид-Ойл", собственник обязан будет провести работы по ликвидации последствий ЧП.