Николай Антошкин болел COVID-19

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Герой Советского Союза депутат Госдумы Николай Антошкин, о смерти которого стало известно в воскресенье, болел коронавирусной инфекцией, сообщил в беседе с корреспондентом ТАСС лидер фракции "Единая Россия" в Госдуме Сергей Неверов.

"Николай Тимофеевич болел коронавирусом. Но говорить о причинах смерти могут только врачи. Я соболезную его родным и близким", - отметил Неверов.

Антошкин умер в воскресенье в возрасте 78 лет. Это уже третий депутат, умерший после заражения коронавирусной инфекцией: в сентябре прошлого года умер 67-летний представитель КПРФ Ваха Агаев, в декабре - депутат от той же фракции Валентин Шурчанов, ему было 73 года.

Как отметил в воскресенье спикер Госдумы Вячеслав Володин, Антошкин "беззаветно служил Родине", пользовался уважением россиян, обладал авторитетом среди своих коллег.