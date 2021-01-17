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Пандемия COVID-19
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Николай Антошкин болел COVID-19

Герой Советского Союза умер на 79-м году жизни
Николай Антошкин Антон Новодережкин/ТАСС
Описание
Николай Антошкин
© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Герой Советского Союза депутат Госдумы Николай Антошкин, о смерти которого стало известно в воскресенье, болел коронавирусной инфекцией, сообщил в беседе с корреспондентом ТАСС лидер фракции "Единая Россия" в Госдуме Сергей Неверов.

"Николай Тимофеевич болел коронавирусом. Но говорить о причинах смерти могут только врачи. Я соболезную его родным и близким", - отметил Неверов.

Антошкин умер в воскресенье в возрасте 78 лет. Это уже третий депутат, умерший после заражения коронавирусной инфекцией: в сентябре прошлого года умер 67-летний представитель КПРФ Ваха Агаев, в декабре - депутат от той же фракции Валентин Шурчанов, ему было 73 года.

Как отметил в воскресенье спикер Госдумы Вячеслав Володин, Антошкин "беззаветно служил Родине", пользовался уважением россиян, обладал авторитетом среди своих коллег.

Теги
Неверов, Сергей ИвановичРоссияАнтошкин, Николай ТимофеевичПандемия COVID-19
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