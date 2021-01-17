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Путин наградил дипломата Рафика Нишанова орденом Александра Невского

Президент наградил экс-посла СССР в Шри-Ланке "за большие заслуги перед государством и многолетнюю добросовестную работу"

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении советского и узбекского дипломата, экс-посла СССР в Шри-Ланке Рафика Нишанова орденом Александра Невского. Документ опубликован в воскресенье на официальном портале правовой информации.

"За большие заслуги перед государством и многолетнюю добросовестную работу наградить орденом Александра Невского Нишанова Рафика Нишановича", - говорится в указе.

Нишанов родился в 1926 году. Чрезвычайный и полномочный посол СССР в Шри-Ланке и Мальдивской Республике (1970-1978). При Нишанове свою дипломатическую карьеру в Шри-Ланке начинал глава МИД РФ Сергей Лавров в качестве помощника посла.

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