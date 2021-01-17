В Калининградской области продлили запрет на банкеты и корпоративы до 15 февраля

ТАСС, 17 января. Власти Калининградской области продлили запрет на проведение банкетов, свадеб и корпоративных мероприятий в ресторанах, кафе и на предприятиях общепита до 15 февраля. Соответствующее постановление подписал глава региона Антон Алиханов, внеся дополнения в ранее принятый документ.

"В пункте 4 в абзаце третьем слова "по 31 января" заменить словами "до 15 февраля", - сказано в опубликованном постановлении (№ 3 от 16.01.2021 г.).

"Временно приостановить на территории Калининградской области деятельность ресторанов, кафе, столовых, баров, буфетов, закусочных и иных предприятий общественного питания в части запрета проведения с 01 октября 2020 года по 31 января 2021 года любых мероприятий, объединяющих людей единой целью, повесткой, поводом (банкетов, свадеб, корпоративных мероприятий)", - говорится в документе.

Власти сняли запрет на работу фуд-кортов, который действовал до 15 января, и запрет на деятельность предприятий общепита без отдельного входа, находящихся в торговых центрах, при этом сохранили ограничения на работу по времени - работа запрещена с 23:00 до 06:00 до 15 февраля. Помещения должны быть заполнены не более чем на 50% от общего количества посадочных мест, столы должны размещаться на расстоянии не менее 2 м друг от друга, за одним столом допускается посадка не более четырех человек.

По данным оперативного штаба региона по борьбе с коронавирусом, на утро 17 января с начала пандемии в Калининградской области лабораторно подтверждено 21 298 случаев заражения COVID-19, при этом выздоровели 19 388 пациентов, умерли 210. В период с 16 по 17 января количество заболевших COVID-19 - 218, выздоровлений - 206, смертей не зафиксировано.