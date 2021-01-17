На Сахалине открыли первую трассу для сноубордистов и горнолыжников на горе Красная

ТАСС, 17 января. Первая трасса для катания горнолыжников и сноубордистов открылась в воскресенье на горе Красная на ТОР "Горный воздух", также запустили в работу новую канатную дорогу. Об этом сообщает пресс-служба правительства Сахалинской области.

"Сахалинский "Горный воздух" сегодня запустил в работу долгожданную канатную дорогу и открыл первую трассу для катания горнолыжников и сноубордистов на горе Красная. Опробовать новый склон и канатку в первые часы собрались более полутора тысяч островитян и гостей региона", - сказали в ведомстве.

Первым отрезком склона, открытым для катания, стала самая протяженная трасса горы Красной с рабочим названием "А1". Ее длина составляет 4,5 км. На вершину можно подняться за 13 минут, 2,5-километровая канатная дорога стоит на 19 опорах и оборудована 130 шестиместными креслами с подогревом. "Запуск уникального объекта, который был построен с нуля, - большая гордость для Сахалинской области. Уважаемые друзья, спортсмены, в добрый путь, хорошего всем настроения, отличных спусков, поздравляю всех с этим замечательным событием", - приводятся слова заместителя председателя правительства Сахалинской области Владимира Ющука.

"В ближайшем будущем при наличии снежной погоды "Горный воздух" сможет предложить посетителям 35 км трасс и пять новых, не похожих на предыдущие склонов с общей протяженностью 11 км. Они включают в себя все уровни сложности и подойдут как для новичков, так и для опытных горнолыжников и сноубордистов", - отмечается в сообщении.

Комплекс "Горный воздух" является визитной карточной Сахалинской области. Первые горнолыжные трассы и трамплины были построены там еще в 1930-е годы, когда Тоехара (Южно-Сахалинск) совместно с японским Саппоро претендовали на проведение у себя зимних Олимпийских игр 1936 года.

Комплекс несколько раз реконструировался, в 2016 году курорт стал территорией опережающего развития со специальным режимом, который позволяет инвесторам получать налоговые льготы и другие преференции. Реализация проектов в рамках ТОР направлена на создание в регионе международного всесезонного центра спорта и туризма. Гора Красная - самая высокая точка на комплексе, 779 м над уровнем моря, что почти на 200 м выше соседней горы Большевик.