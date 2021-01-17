Штат Баия обратился в КС из-за ситуации с вакциной "Спутник V" в Бразилии

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 17 января. /ТАСС/. Власти штата Баия обратились в Федеральный верховный суд страны (обладает функциями Конституционного суда) после того, как регулятор отклонил заявку на упрощенную регистрацию российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Об этом сообщает в воскресенье издание O Antagonista .

Что известно о российских вакцинах от коронавируса

"К сожалению, Anvisa (Национальное агентство по санитарному надзору) упорно отказывается проявлять гибкость в свете ЧС, в которой оказалась Бразилия, что лишь ослабляет авторитет регулятора. Надеемся, что суды высоких инстанций окажутся менее оторванными от действительности и смогут срочно дать ответ на общественный запрос", - приводит издание слова главы регионального управления здравоохранения Фабиу Вилас-Боаса.

В субботу Anvisa отклонило заявку фармацевтической компании Uniao Quimica на регистрацию российского препарата в упрощенном порядке как "не удовлетворяющую минимальным критериям". В частности, регулятор указал на необходимость проведения в Бразилии третьей фазы клинических испытаний "Спутника V", что является обязательным условием для разрешения на экстренное применение препарата. В Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) пояснили, что речь идет о стандартной процедуре запроса дополнительной информации, что не означает окончательный отказ в регистрации.

В августе власти штата Баия заявляли о готовности провести в регионе испытания российской вакцины.

В пятницу вечером Uniao Quimica и РФПИ зарегистрировали в Anvisa запрос на временное экстренное использование в Бразилии 10 млн доз вакцины "Спутник V". В начале января партнер РФПИ получил клеточный материал для изготовления препарата.