Экстренное предупреждение объявили из-за возможного схода лавин в горах Карачаево-Черкесии

ЧЕРКЕССК, 17 января. /ТАСС/. Экстренное предупреждение о лавиноопасности в горах выше 2 тыс. м объявлено 17-18 января в Карачаево-Черкесии. Об этом сообщили в воскресенье журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"В период с 18:00 17 января до 18:00 18 января в горах Карачаево-Черкесии выше 2 000 м лавиноопасно. Существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий, связанных с повреждением в горных и предгорных районах: автомобильных дорог федерального и местного значения, канатных дорог, строений, линий связи и электропередачи; травматизмом туристов вне горнолыжных трасс, спортсменов в районах схода снежных лавин", - говорится в сообщении.

В ведомстве порекомендовали воздержаться от похода в горы, а при нахождении в горах наблюдать за изменением погоды.