{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Экстренное предупреждение объявили из-за возможного схода лавин в горах Карачаево-Черкесии

ГУ МЧС по региону рекомендовало жителям и гостям республики воздержаться от похода в горы

ЧЕРКЕССК, 17 января. /ТАСС/. Экстренное предупреждение о лавиноопасности в горах выше 2 тыс. м объявлено 17-18 января в Карачаево-Черкесии. Об этом сообщили в воскресенье журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"В период с 18:00 17 января до 18:00 18 января в горах Карачаево-Черкесии выше 2 000 м лавиноопасно. Существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий, связанных с повреждением в горных и предгорных районах: автомобильных дорог федерального и местного значения, канатных дорог, строений, линий связи и электропередачи; травматизмом туристов вне горнолыжных трасс, спортсменов в районах схода снежных лавин", - говорится в сообщении.

В ведомстве порекомендовали воздержаться от похода в горы, а при нахождении в горах наблюдать за изменением погоды.

Теги
РоссияКарачаево-Черкесия
Пандемия COVID-19
В мире за сутки выявили более 683 тыс. случаев заражения коронавирусом
По данным ВОЗ, количество летальных исходов возросло почти на 12,9 тыс.
Читать полностью