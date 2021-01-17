В Псковской области почтили память героев Великолукской наступательной операции

ТАСС, 17 января. Юнармейцы в Великих Луках Псковской области заступили в почетный караул у Вечного огня в память о героях Великолукской наступательной операции. Памятные мероприятия посвящены 78-й годовщине освобождения города от фашистов, сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе правительства Псковской области.

"Великие Луки отмечают 78-ю годовщину освобождения от фашистских захватчиков. Бои за город были такие ожесточенные, что сражение получило название Малой Сталинградской битвы. 17 января в Великих Луках участники юнармейского поста №1 заступили в почетный караул у Вечного огня и памятника на могиле Героя Советского Союза Александра Матросова. Участники торжественной церемонии также почтили память павших земляков минутой молчания и возложением цветов", - сказано в сообщении.

С приветственным словом выступил глава региона Михаил Ведерников. Он напомнил, что 33 дня защитники Великих Лук отчаянно сопротивлялись, но даже после захвата города врагом боевой дух великолучан не был сломлен. В годы оккупации местные жители продолжали борьбу как подпольщики и партизаны, уничтожая поезда и линии связи, взрывая железные дороги и мосты, город был освобожден лишь в 1943 году в ходе Великолукской наступательной операции.

"Превращенный в пустырь и практически стертый с лица земли, он [город Великие Луки] был заново отстроен и восстановлен силами жителей, став еще более красивым и великим. Память о защитниках и героях Великих Лук навечно вписана в историю города, сохранена потомками в названиях улиц и площадей, в памятниках и мемориалах. Наша задача - сделать все возможное, чтобы сохранить эту историческую память, рассказать подрастающему поколению о тех, кому мы обязаны сегодняшней мирной и счастливой жизнью", - привели в пресс-службе слова губернатора из приветственного адреса.

Наступательная операция по освобождению Великих Лук началась 24 ноября 1943 года и продлилась почти два месяца. Она проводилась силами 3-й ударной армии, частью сил 43-й армии, других соединений и частей из состава Калининского фронта и резерва Ставки. Бои за Великие Луки носили ожесточенный характер, 16 января была взята крепость, а в районе железнодорожного узла в этот день вместе со штабом 277-го пехотного полка сдался в плен начальник немецкого гарнизона, 17 января 1943 года после тяжелых боев остатки 7-тысячного гарнизона противника были окончательно уничтожены.

В общей системе стратегических действий, проводимых в ходе Великой Отечественной войны на западном и северо-западном направлениях, Великолукская операция сыграла большую роль. С ликвидацией великолукского плацдарма утратили свое значение Демянский и Ржевско-Вяземский выступы.