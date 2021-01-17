Движение всех видов транспорта возобновили на перекрытых участках трасс в Оренбуржье

ОРЕНБУРГ, 17 января. /ТАСС/. Движение всех видов транспорта возобновлено на ранее перекрытых из-за метели участках федеральной трассы М-5 "Урал" и региональной автодороги Каменноозерное - Медногорск в Оренбургской области, сообщили журналистам в УГИБДД УМВД России по региону.

"С 16:30 (14:30 мск) на ранее закрытых для движения участках автодорог области будет открыто движение для всех видов автотранспорта", - говорится в сообщении.

В Федеральном управлении автомобильных дорог "Приуралье" уточнили, что движение на участке трассы М-5 "Урал" Москва - Рязань - Пенза - Самара - Уфа - Челябинск (Оренбург - Орск - Подъезд к пункту пропуска "Орск") в Оренбургской области между поселком Краснощеково и поворотом на город Гай возобновлено в штатном режиме.

По данным Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в воскресенье в Оренбургской области наблюдается облачная с прояснениями погода, идет слабый снег, метель. Порывы юго-западного ветра достигают 7-12 м/с. Температура воздуха составляет минус 10-12 градусов.