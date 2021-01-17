Власти Петербурга обеспечат регулярную уборку 334 водных объектов города в 2021 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 января. /ТАСС/. Комитет по природопользованию Петербурга разработал адресную программу уборки акваторий от загрязнений и мусора на 2021 год, в нее вошло 334 водных объекта. Количество водоемов и водотоков, которые специалисты будут регулярно убирать в течение года, увеличилось по сравнению с прошлым годом, рассказал ТАСС первый заместитель председателя комитета Михаил Страхов.

"Наш комитет в постоянном режиме проводит уборку водных объектов от наплавных загрязнений и мусора. Адресная программа уборки на 2021 год сформирована, в нее вошло 334 водных объекта. Мы считаем нормальной практику, когда количество водных объектов, включаемых в адресную программу, ежегодно увеличивается, в прошлом году водных объектов было 331", - сказал он.

Ранее сообщалось, что в адресную программу 2021 года комитет включил пруды Пискаревского мемориала, открытого на месте крупнейшего братского захоронения Второй мировой войны. В программу также вошли Суздальские озера, пруды в Шуваловском парке и другие водные объекты.

Помимо уборки по адресной программе, комитет ежегодно проводит эколого-просветительские мероприятия с участием волонтеров. Часть из таких мероприятий проходит в рамках федерального проекта "Сохранение уникальных водных объектов" нацпроекта "Экология". "В 2020 году в рамках национального проекта "Экология" на территории Санкт-Петербурга мы провели 72 мероприятия, по результатам которых протяженность очищенных берегов составила более 64 км", - сказал Страхов.

Комитет выбирает водные объекты в адресную программу уборки акваторий с учетом их рекреационной привлекательности и значимости для жителей города. Программа позволяет улучшить экологические показатели водных объектов и внешний вид города в целом. По словам Страхова, по заказу комитета в 2020 году с поверхности петербургских водных объектов было собрано более 4 тысяч кубических метров мусора.