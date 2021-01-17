Малоимущим семьям в Карачаево-Черкесии направят более 9 тонн детского питания

ЧЕРКЕССК, 17 января. /ТАСС/. Министерство внутренних дел по КЧР направит для малоимущих детей республики более 9 тонн детского питания, благотворительные фонды распределили продукты по спискам подопечных. Об этом в воскресенье сообщили журналистам в фонде "Территория милосердия".

"Более 9 тонн детского питания в виде разновидностей йогуртов и каш в очередной раз предоставил министр МВД КЧР совместно с общественным советом при МВД КЧР для нуждающихся семей из списков действующих благотворительных фондов", - говорится в сообщении.

С помощью жителей республики продукты будут поставлены семьям. "Благодарим всех, кто стал причастным к этому делу и принес радость в эти семьи", - отметили в благотворительном фонде.

В преддверии Нового года около 1 тыс. семей из всех городов и районов республики, находящихся в сложной жизненной ситуации, была оказана помощь в виде продуктовых наборов первой необходимости. Решение помочь жителям республики продуктовыми наборами накануне праздников связано в том числе со сложной эпидемической обстановкой в регионе.