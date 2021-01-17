В Забайкалье рекомендовали отменять очные занятия у школьников во время сильных морозов

ТАСС, 17 января. Власти Забайкальского края рекомендовали отменять очные занятия у учеников в школах при температуре минус 36 градусов и ниже, сообщается в воскресенье на сайте регионального правительства.

"Нами рекомендовано отменить проведение уроков и иных учебных занятий в очной форме для младших классов при температуре ниже минус 36 градусов, для школьников 5-11-х классов - при минус 38 и ниже. При этом родителям школьников необходимо обеспечить пребывание детей дома и подключение к урокам дистанционно", - приводятся в сообщении слова министра образования и науки Забайкальского края Натальи Бянкиной.

В ведомстве добавили, что руководителям образовательных организаций необходимо контролировать тепловой режим в учреждении и при необходимости информировать родителей учеников о переходе на дистанционный формат работы в дни с высоким риском понижения дневных температур.

По данным синоптиков, в понедельник в регионе преимущественно не ожидается осадков, ветер северо-западный, 4-9 м/с, ночью прогнозируется температура от минус 37 до минус 32 градусов, при прояснении - от минус 47 до минус 42 градусов мороза. Днем температура составит минус 21-26 градусов, местами минус 14-19 градусов.