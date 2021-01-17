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Пандемия COVID-19

В Дании выявили 283 случая заражения "британским" штаммом коронавируса

В Государственном институте по борьбе с инфекционными заболеваниями отметили, что анализ образцов этого штамма занимает больше времени, поэтому есть некоторое отставание в данных

СТОКГОЛЬМ, 17 января. /ТАСС/. Врачи в Дании зафиксировали 283 случая заражения новым вариантом коронавируса, который ранее был выявлен в Великобритании. Об этом сообщает в воскресенье Государственный институт по борьбе с инфекционными заболеваниями.

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В субботу сообщалось о 256 инфицированных этим штаммом. При этом врачи отмечают, что анализ образцов так называемого британского штамма занимает больше времени, и поэтому есть некоторое отставание в данных. Кроме того, в субботу институт подтвердил первый случай инфицирования гражданина Дании "южноафриканской" разновидностью коронавируса.

Количество подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в Дании возросло до 189 088, число жертв составляет 1 775. Правительство на фоне роста новых случаев заражения объявило о запрете собираться группами более пяти человек, а также о необходимости ношения масок во всех общественных местах и запрете на продажу алкоголя после 22:00 по местному времени (00:00 мск). Все датские муниципалитеты закрыли свои рестораны, бары, кинотеатры, театры, тренажерные залы, торговые центры и парикмахерские. Власти продлили ограничительные меры до начала февраля.

Теги
ДанияПандемия COVID-19
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