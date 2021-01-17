Полиция Нидерландов применила водометы для разгона демонстрантов в Амстердаме

ГААГА, 17 января. /ТАСС/. Голландская полиция была вынуждена применить водометы для разгона несанкционированной акции протеста в Амстердаме. Об этом сообщила в воскресенье Нидерландская телерадиовещательная корпорация.

Ранее демонстрация была запрещена муниципалитетом, однако несколько сотен человек все равно собрались на Музейной площади города, чтобы выразить протест в связи с действиями кабинета министров и политикой властей по борьбе с пандемией коронавируса. Многие из них не соблюдали дистанцию в 1,5 м друг от друга и были без масок.

По данным телеканала, водометы были пущены в ход после того, как демонстранты отказались выполнять требования правоохранительных органов покинуть площадь.