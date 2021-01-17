Уменьшение количества активных случаев в России. Главное о коронавирусе за 17 января

Россия
- Всего зафиксировано 3 568 209 случаев заражения, из них новых — 23 586. За сутки умер 481 человек, за весь период — 65 566.
- Количество активных случаев коронавируса, то есть пациентов, которые в настоящее время проходят лечение, снизилось в России по итогам недели впервые с лета (их число уменьшилось на 19 016, до 542 212).
- Столичные театры и музеи могли бы безопасно принимать зрителей и посетителей при заполняемости до 50%, считает советник президента РФ по культуре Владимир Толстой.
- Вакцину от коронавируса Центра им. Чумакова намерены ввести в гражданский оборот в марте.
- По словам ректора МГУ имени М. В. Ломоносова Виктора Садовничего, пандемия не отразилась на количестве обучающихся в вузе иностранных студентов.
- Режим самоизоляции для жителей старше 65 лет продлили в Калининграде до 8 февраля, также продлен запрет на массовые мероприятия.
- Россия первой в мире разработала вакцину от коронавируса и готова к взаимодействию на законных основаниях со всеми странами, которые нуждаются в ней, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
Москва
- Всего зафиксировано 891 648 случаев заражения, из них новых — 4 012 (данные Оперштаба Москвы).
- Число зарегистрированных за сутки смертей из-за коронавируса в Москве составило 67, это минимум с 4 ноября.
Мир
- Всего зафиксировано более 94,5 млн случаев заражения (данные Университета Джонса Хопкинса).
- Российский фонд прямых инвестиций назвал недостоверной информацию о том, что Бразилия отказалась от ускоренной регистрации вакцины "Спутник V", и уточнил, что регулятор этой страны запросил дополнительную информацию о препарате.
- Канцлер Австрии объявил о продлении локдауна по 7 февраля.
- Голландская полиция применила водометы для разгона несанкционированной акции протеста против антикоронавирусных мер в Амстердаме. Участие в ней приняли несколько сотен человек.