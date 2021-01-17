Крещенские купели в Петербурге оборудуют у Петропавловской крепости и в пригородах

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 января. /ТАСС/. Проруби для крещенских купаний будут оборудованы в Санкт-Петербурге при участии храмов и приходов епархии по 18 адресам, в том числе у Петропавловской крепости в центре города и в пригородах. Список мест, определенных для крещенских купаний 18 и 19 января, опубликован в воскресенье на сайтах Санкт-Петербургской митрополии РПЦ и ГУ МЧС по Петербургу.

"Большая городская иордань будет расположена в акватории Невы у Петропавловской крепости между Трубецким и Нарышкиным бастионами. Чин великого освящения воды в ней совершит митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий", - говорится в сообщении на сайте митрополии.

В центре города также будет организована купель на спуске к Большой Невке напротив дома 8 на Аптекарской набережной, остальные места для купаний будут располагаться на окраинах Петербурга и в пригородах, в том числе на Среднем Суздальском озере, в Петродворце, Пушкине, Стрельне, в Сестрорецке и Кронштадте.

В Ленинградской области организованные места для купания будут располагаться по 31 адресу. По данным ГУ МЧС по Ленобласти, купели оборудуют на берегу реки Волхов у храма Иоанна Предтечи в Старой Ладоге, на реке Вуоксе вблизи крепости "Корела" в Приозерске, на территории Тихвинского Богородичного Успенского мужского монастыря, в Свято-Троицком Александра Свирского мужском монастыре в Лодейнопольском районе и еще в ряде мест.

Крещенские купания в Санкт-Петербурге и Ленинградской области разрешили при условии соблюдения дополнительных санитарных мер - только на открытом воздухе и при обеспечении дистанции 1,5-2 метра между участниками. В закрытых раздевалках при купелях в Ленинградской области устанавливается требование по обеспечению пространства не менее четырех квадратных метров на человека, в Петербурге - не менее двух квадратных метров. Обеспечивать безопасность в местах массового купания в регионе будут пожарно-спасательные подразделения, сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам, представители Всероссийского общества спасения на водах, а также бригады скорой помощи и полиция.

Спасатели напомнили общие правила безопасности во время зимних купаний: перед окунанием нужно слегка разогреться с помощью физических упражнений, нельзя употреблять алкоголь, не разрешается нырять в воду непосредственно со льда, следует окунаться не больше, чем на 10-15 секунд, запрещено купание детей без присмотра взрослых, а в сильных мороз детей погружать в воду вообще нельзя. Как рассказал ранее главный синоптик города Александр Колесов, в ночь Крещения (с 18 на 19 января) в Петербурге ожидается температура воздуха минус 3-5 градусов, в Ленинградской области - от 3 до 8 градусов мороза.

Праздник Крещения

Русская православная церковь отмечает один из главных христианских праздников - Крещение и Богоявление - 19 января (6 января по старому стилю). Согласно Евангелию, в момент крещения Иисуса в водах Иордана Бог был явлен в трех своих ипостасях - Отца, Сына и Святого Духа. Именно поэтому праздник также называют Богоявлением. В Крещенский сочельник, 18 января, и в сам праздник в храмах совершается чин великого освящения воды. По традиции в Крещение верующие окунаются в освященную прорубь (иордань), вырубленную на замерзшем водоеме обычно в форме креста или круга.