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Пандемия COVID-19

В Псковской области для поддержки медиков жители и компании собрали 1,2 млн рублей

Власти уже закупили для медицинских работников 96 сертификатов на оздоровительную программу в санаториях

ТАСС, 17 января. Жители Псковской области и региональные компании собрали для отдыха и реабилитации медицинских работников 1,2 млн рублей в ходе акции #СпасибоМедикам. Об этом в воскресенье сообщил глава региона Михаил Ведерников на своей странице в Instagram.

"1,2 млн рублей было собрано в Псковской области в рамках акции #СпасибоМедикам в 2020 году. Всего в ней приняли участие почти 1 000 человек и 20 региональных компаний. Средства были направлены в фонд развития "Святой равноапостольной княгини Ольги" на покупку путевок для отдыха и реабилитации медицинских работников", - написал Ведерников.

Он уточнил, что уже удалось приобрести 96 сертификатов на 10-дневную оздоровительную программу в санаториях "Хилово", "Голубые озера" и "Череха".

"Акция в очередной раз доказала, что жители нашей области всегда готовы поддержать друг друга, даже в самых непростых обстоятельствах", - подчеркнул губернатор.

Теги
РоссияВедерников, Михаил ЮрьевичПсковская областьПандемия COVID-19
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