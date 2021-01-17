В Архангельской области массовая вакцинация от коронавируса начнется с 18 января

ТАСС, 17 января. Массовая вакцинация населения от новой коронавирусной инфекции начнется в Архангельской области с 18 января. Об этом сообщает в воскресенье оперативный штаб региона по борьбе с коронавирусом.

"С 18 января в Поморье начинается массовая вакцинация. На базе государственных учреждений здравоохранения начнут работу свыше 20 пунктов вакцинации против COVID-19. Иммунизация будет бесплатной и добровольной, по предварительной записи и с учетом приоритетности", - говорится в сообщении.

Уточняется, что прививочные пункты будут работать в Архангельске на базе 1-й и 2-й поликлиник, в Северодвинске в 1-й и 2-й больницах, а также в поликлиниках 15 районов Поморья. Перечень пунктов вакцинации будет расширяться по мере готовности учреждений и поступления вакцины. Какая вакцина поступила в регион для массовой вакцинации и в каком объеме, пока не сообщается.

30 декабря сообщалось, что массовая вакцинация населения от новой коронавирусной инфекции в Архангельской области начнется не раньше февраля. По информации регионального Минздрава, на тот период в регион поступило около 2 тыс. доз вакцины "Спутник V", в первую очередь прививали людей из групп риска, в том числе медицинских работников.

По данным оперативного штаба, на 17 января в Архангельской области выявлено 264 новых случая заболевания COVID-19. Общее число подтвержденных случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией в регионе с начала пандемии составляет 47 721. При этом 42 668 пациента выздоровели, 10 389 находятся на лечении, 529 человек умерло.