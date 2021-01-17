Заторы на дорогах Крыма в районе Ангарского и Грушевского перевалов ликвидировали

ТАСС, 17 января. Специалисты аэромобильной группировки ГУ МЧС России по Крыму ликвидировали заторы на дорогах в районе Ангарского и Грушевского перевалов. Об этом ТАСС в воскресенье сообщили в пресс-службе МЧС России.

"Силами аэромобильной группировки Главного управления МЧС России по Республике Крым оказывается помощь автомобилям, водители которых не справились с управлением и допустили съезд в снежную колею. В результате проведенной работы заторы на автодорогах республики в районе Ангарского и Грушевского перевалов ликвидированы", - сказали в пресс-службе.

Как отметили в МЧС, все оперативные службы Крыма находятся в готовности к действиям по предназначению. На перевалах осуществляет дежурство специальная техника МЧС России. "Так, в районе Ангарского перевала на дежурстве находится мобильный пункт обогрева и специальная техника", - добавили в ведомстве.

Кроме того, в главке продолжает работать оперативный штаб, участники которого осуществляют мониторинг ситуации по всем городам и районам Крыма.

Накануне сообщалось, что очень сильный снег, метель и усиление ветра до 25 м/с прогнозируют на юге и востоке Крыма. ГУ МЧС России по республике распространило штормовое предупреждение. Снежные заносы и многокилометровая пробка образовались в субботу на трассе Симферополь - Алушта - Ялта, отмечалось, что проезд будет закрыт до 18:00 для расчистки.